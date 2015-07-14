На Большом Москворецком мосту не будет памятной таблички Борису Немцову

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Памятную табличку Борису Немцову на Большом Москворецком мосту устанавливать не будут. Такое решение приняла Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, передает корреспондент m24.ru.

Как говорится в сообщении, по сложившейся практике памятники и мемориалы возводят на территориях общего пользования, например, парках и скверах. А Большой Москворецкий мост является сложным транспортным сооружением, входящим в состав улично-дорожной сети центра города. Поэтому установка мемориала на нем нецелесообразна.

Против установки мемориала на месте убийства Бориса Немцова выступили представители Москомархитектуры, управления ГИБДД Москвы, Мосгорнаследия и ряда других ведомств.

Согласен с таким решением представитель московского ГИБДД Анатолий Макаренков. По его словам, установка памятного знака на мосту небезопасна, так как там слишком узкий тротуар.

Скульптор Лев Матюшин считает, что знак надо установить в другом месте. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал его и предложил установить мемориал на месте работы или рождения Немцова. По его словам, в Москве нет традиции установки памятников на месте убийства, какие бы люди ни гибли.

Ранее m24.ru сообщало, что в Мосгордуму поступило обращение оппозиционных политиков с просьбой установить памятный знак на месте убийства Бориса Немцова в Москве. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме должна была рассмотреть вопрос об установке памятного знака 14 июля.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. 3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Сейчас по делу об убийстве политика продолжается следствие. Обвиняемыми проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Зауд Дадаев. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".

Защитники семьи Немцова ходатайствовали о допросе высокопоставленных чиновников Чечни, в том числе Рамзана Кадырова. В обращении говорилось, что к организации покушения "могут быть причастны высшие должностные лица руководства Чечни и руководители силовых структур республики".