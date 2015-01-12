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Проекты

12 января 2015, 19:50

Дорогу в объезд Ново-Иерусалимского монастыря построят к 2019 году

проекты Андрей Воробьев Истра Новый Иерусалим Объезд строительство дорог Андрей Дунаев Геннадий Разумикин

Фото: M24.ru

Строительство объездной дороги около Ново-Иерусалимского монастыря в Истринском районе Подмосковья завершат к 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы района Геннадий Разумикина.

По его словам, проектная работа будет проведена в течение этого года. В разработке проекта дороги примут участие как муниципальные власти, так и Минтранс России.

Объездная дорога предназначается в основном для туристов и паломников, направляющихся в музейный комплекс "Новый Иерусалим".

Ожидается, что новый участок позволит разгрузить Волоколамское шоссе в черте города Истра.

Впервые о необходимости строительства дороги в обход монастыря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев осенью 2014 года. Однако тогда глава региона не уточнил сроков строительства автотрассы.

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Напомним, крупнейший музейный комплекс Подмосковья - "Новый Иерусалим", построенный неподалеку от восстанавливаемого Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, открылся для посетителей 25 ноября прошлого года. Здесь представлены экспозиции, посвященные древнерусскому церковному искусству, а также усадебной жизни XIX века и первым портретам в истории русской живописи.

По оценке главы администрации Истринского района Андрея Дунаева к 2018 году "Новый Иерусалим" будет посещать 1,2 миллиона туристов в год.

Помимо объездной автодороги вблизи музейного комплекса планируют построить современную железнодорожную станцию и транспортно-пересадочный узел.

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