Кварталы вместо микрорайонов: как изменится жилая застройка Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Москомархитектура совместно с Генпланом и рядом других учреждений представили новые принципы и подходы к проектированию жилой застройки на семинаре "Базовые принципы формирования городской квартальной планировки и застройки". О том, какие перемены ждут жилую застройку Москвы, - в материале M24.ru.

Базовые принципы сформулированы главным архитектором города Москвы Сергеем Кузнецовым. На их основе будет разработана новая редакция нормативов и правил градостроительного проектирования. Завершить эту работу планируется в конце 2013 года

Согласно проекту новых правил квартальной застройки, столичные кварталы будут состоять только из жилых домов. Причем они будут примерно в два раза ближе друг к другу, чем сейчас. В тоже время, поликлиники, школы, детские сады и другие соцучреждения будут располагаться вне жилых кварталов отдельными кластерами. На освободившейся таким образом территории планируется строить новые дороги, которые помогут жителям избавиться от пробок.

Большое количество незастроенного пространства в московских микрорайонах образуется из-за того, что по существующим нормативам нельзя строить жилье ближе, чем в 500 метрах от школы или детского сада. Реализация проекта позволит использовать территорию более рационально. На несколько жилых кварталов будет приходиться квартал, состоящий из соцучреждений, причем он будет располагаться таким образом, чтобы жители близлежащих домов могли добраться туда за несколько минут.

Чтобы москвичи не страдали от шума автомобилей и выхлопных газов, дворы будут максимально закрытыми, попасть туда можно будет через небольшие проезды.

В новых московских кварталах будут строиться квартиры, в том числе для очередников, а также соцжилье.

Реконструкция ветхих кварталов

В ближайшие три года за счет городского бюджета в Москве будет построено 2,9 миллиона квадратных метров жилья для заселения очередников и жильцов сносимых пятиэтажек в Москве.

Кроме того, с августа этого года в Москве действует пилотный проект, который позволяет семьям, усыновившим пять и более детей, получить квартиры по договору социального найма. Жилье будут предоставлять патронатным семьям, которые воспитывают пять и более приемных детей, трое из которых либо старше 12 лет, либо являются инвалидами. Предполагается, что по прошествии десяти лет недвижимость будет переходить в собственность семьи.

Сейчас договор безвозмездного пользования жильем предлагается в основном детям-сиротам и инвалидам-колясочникам. Он дает право пользования, но не распоряжения имуществом и заключается на пять лет. После этого срока дети-сироты могут перезаключить его на договор социального найма, если специальная комиссия подтвердит, что ребенок готов к самостоятельной жизни. С инвалидом-колясочником договор безвозмездного пользования продлевается, пока сохраняется его льгота. Договор социального найма дает право бессрочного пользования жильем и дальнейшую возможность его приватизировать.

Сегодня в очереди на квартиру в Москве, по данным департамента жилищной политики, стоит 105 тысяч семей.

Чтобы встать в очередь на квартиру, нужно быть гражданином России, 10 лет проживать в Москве, в течение 5 лет не ухудшать своих жилищных условий, иметь жилплощадь не более 10 квадратных метров на каждого члена семьи или не боле 15 квадратных метров в случае проживания в коммунальной квартире. Жилье вне очереди получают дети-сироты, участники Великой Отечественной войны, люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, и жители аварийных домов.

Для того чтобы встать в очередь на квартиру, понадобятся следующие документы: удостоверения личности и сведения о доходах всех жильцов, заявление, подписанное всеми совершеннолетними жильцами и подтверждение права на первоочередное или внеочередное получение жилья. Эти документы нужно подать в районные отделения департамента жилищной политики. Документы можно скачать на портале http://housing.mos.ru. Заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней. По итогам выдается специальный документ.