Столичные власти отменили строительство трех объектов в ТиНАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные власти отменили возведение двух автоцентров и торгового павильона на присоединенных территориях, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Как пояснили в ведомстве, это связано с тем, что участки, отведенные под строительство пустуют, а работы на них до сих пор не ведутся.

Так, в поселении Мосрентген планировалось построить автоцентр, однако территория площадью 0,07 гектара, взятая в аренду еще в 2009 году, до сих пор не застроена.

Кроме того, в 2008 году инвестор арендовал участок площадью 0,06 гектара в Щербинке и планировал возвести здесь до июля 2011 года комплекс автомобильного техобслуживания. Однако до сих пор работы так и не начались.

Также должен был появиться новый торговый павильон на Симферопольской улице. Договор аренды участка был оформлен еще в 2008 году, стройку предполагалось завершить до октября 2010 года. Однако разрешение на строительство инвестор не оформил, объекты на участке площадью 0,05 гектара отсутствуют.

Ранее m24.ru сообщало, что с начала года в ТиНАО построили почти 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом заявлял заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, это составляет 35 процентов от всего ввода недвижимости в столице. "В том числе в Новой Москве построено 960 тысяч квадратных метров жилья, 285 тысяч квадратных метров – объектов промышленного назначения, 4 детских сада и 1 школу", – сказал заммэра.