10 ноября 2013, 09:47

Дональд Трамп планирует построить небоскреб в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Миллиардер Дональд Трамп намерен построить небоскреб в Москве. Об этом он заявил на финале конкурса Мисс вселенная.

По словам Трампа, здание будет похоже на знаменитую башню Трампа - 58-этажное строение высотой 202 метра в Нью-Йорке, сообщает телеканал "Москва 24".

Бизнесмен ведет переговоры о строительстве небоскреба с несколькими российскими компаниями, впрочем, американец не уточнил, кто именно будет работать с ним над российским проектом.

Миллиардер отметил, что финал "Мисс Вселенной", впервые прошедший в России, должен стать самым грандиозным в истории смотра.

О Трампе

Бизнесмен, медийная личность и писатель Дональд Джон Трамп - президент крупной строительной компании Trump Organization и основатель компании Trump Entertainment Resorts, управляющей казино и отелями по всему миру.
