Фото: m24.ru/Александр Авилов

Высоту памятника князю Владимиру могут уменьшить на семь метров за счет постамента, сообщили m24.ru в пресс-службе Российского военно-исторического общества. Заказчики установки монумента добавили, что при необходимости его могут сделать еще ниже, поскольку отливка деталей еще не проводилась.

"Предполагаемая высота монумента 24 метра может быть скорректирована на 7 метров за счет постамента. А в случае необходимости скульпторы готовы сделать масштабирование памятника, так как к его отливке еще не приступали", – заявили в пресс-службе РВИО.

Конкретное решение о габаритах памятника и месте его установки будет принято на заседании комиссии по монументальному искусству в Мосгордуме.

Представители общества добавили, что сейчас рассматривается пять–шесть знаковых мест в столице, где может быть возведен монумент.

Однако до осени окончательного решения депутаты принять не успеют. В повестке последнего перед каникулами заседания профильной комиссии городского парламента, которое состоится 14 июля, нет вопроса об установке памятника крестителю Руси.

"Мы можем рассматривать на комиссии только предложения, внесенные заказчиком, но нам не поступало конкретных заявок от Российского военно-исторического общества", – заявил глава комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов.

Ранее депутаты обещали рассмотреть этот вопрос на последнем заседании комиссии. В городском парламенте также утверждали, что уже располагают соответствующей заявкой от РВИО.

Напомним, монумент планируют установить 4 ноября 2015 года – в День народного единства. Открытие памятник хотят приурочить к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси. Первоначально местом для его установки выбрали Воробьевы горы.

Рекомендацию историков, священнослужителей и общественных деятелей по установке памятника именно на Воробьевых горах в октябре поддержала комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме.

Позднее Российское военно-историческое общество обратилось в МГД с просьбой рассмотреть другие возможные площадки для установки памятника. Выбранную площадку не одобрила часть жителей столицы, кроме того специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах Воробьевых гор.