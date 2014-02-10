Шуховской башне хотят вернуть первоначальный вид - Кибовский

Шуховской башне на Шаболовке предлагают вернуть первоначальный вид. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский.

По его словам, окончательное решение вопроса с башней находится в ведении тех структур, на территории которых она располагается. Ей, напомним, грозит обрушение из-за ветхости конструкций. Судьбу башни должно решить Министерство связи России.

"По имеющемуся у нас проекту − должен быть демонтирован верхний ярус, поздняя надстройка, которая была сделана, когда Шуховская башню приспосабливали для современного вещания, − заявил Кибовский. − Это означает, что башня обретет свой первоначальный силуэт". Кроме того, по его словам, планируется демонтаж двух верхних частей с реставрацией на месте и последующей сборкой.

Глава департамента отметил, что его структура получила несколько "интересных идей", что сделать с Шуховской башней. В частности, ее могут сделать арт-объектом или перенести в другое место столицы, чтобы она вновь занимала доминантную позицию в городе.

Напомним, что в течение прошлого года в Москве отреставрировали около 150 объектов культурного наследия. Всего реставрационные проводились на 332 объектах, напомнил Кибовский, и на 150 из них были завершены.