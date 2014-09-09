ГЗК запретила возводить пекарню в зоне строительства метро

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Столичные власти расторгли контракт на строительство пекарни на Боровском шоссе, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
Договор аренды был заключен еще в 1994 году, но до настоящего момента стройфирма не получила разрешение на строительство, работы на объекте так и не начались.
Кроме того, участок попадает в зону строительства станции "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии. В ГЗК уточняют, что договор, заключенный до 2011 года, может быть расторгнут в одностороннем порядке, если нарушены условия контракта или изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при его заключении.
Станция метро "Новопеределкино"Станцию "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии планируется открыть в 2017 году, она строится в составе участка "Раменки" - "Рассказовка". Станция располагается в районе Ново-Переделкино, под Боровским шоссе у пересечения с улицей Шолохова. В настоящее время ведутся работы по обустройству строительной площадки, устройству временных зданий и сооружений. Всего на участке "Раменки" - "Рассказовка" планируется размещение 7 станций метрополитена.
Строительство западного участка Калининско-Солнцевской линии проходит поэтапно. Первый этап – участок "Деловой центр" – "Парк Победы" ввели в эксплуатацию в начале 2014 года, второй этап: участок "Парк Победы" – "Раменки" будет введен в эксплуатацию к 2016 году, участок "Раменки" – "Рассказовка" с электродепо откроют в 2017 году. На завершающем этапе планируется построить участок линии в тремя станциями от "Делового центра" до "Третьяковской".