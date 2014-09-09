ГЗК запретила возводить пекарню в зоне строительства метро

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Столичные власти расторгли контракт на строительство пекарни на Боровском шоссе, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Договор аренды был заключен еще в 1994 году, но до настоящего момента стройфирма не получила разрешение на строительство, работы на объекте так и не начались.

Кроме того, участок попадает в зону строительства станции "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии. В ГЗК уточняют, что договор, заключенный до 2011 года, может быть расторгнут в одностороннем порядке, если нарушены условия контракта или изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при его заключении.



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