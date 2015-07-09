В Олимпийской деревне появится футбольное поле

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В Олимпийской деревне на западе Москвы планируется строительство футбольного поля, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. Проект планировки территории был одобрен на заседании градостроительно-земельной комиссии.

Участок, где появится футбольное поле, расположен по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 2.Его площадь составляет 2,92 гектара.

В частности, будет обустроено футбольное поле размером 160х80 метров с искусственным покрытием и объектами инфраструктуры, в том числе административно-бытовой корпус и гараж для спецтехники площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Подъехать к объекту можно будет по Мичуринскому проспекту, улице Лобачевского, улице Коштоянца, а также проезду Олимпийской деревни, а также по Сокольнической линии метрополитена (ближайшие станции – "Юго-Западная" и "Проспект Вернадского").

Всего до конца 2016 года в Москве должны быть построены 10 футбольных полей с технологией подогрева, мобильными трибунами, электронным табло и автостоянками.Сейчас две арены с инфраструктурой уже строятся. Первая – для центра образования "Самбо-70" на улице Паустовского, вторая – для детско-юношеской спортивной школы № 112 "Спутник" в Зеленограде. Эти объекты будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

Отметим, что несколько дней назад на северо-востоке Москвы после ремонта открылся стадион "Свиблово". Работы по обновлению спорткомплекса на Тенистом проезде длились более полутора лет.