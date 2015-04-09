В Ховрине и Капотне заработают передвижные планетарии

Фото: ТАСС/Олег Иванов и Мартин Шахбазян

В отдаленных районах столицы 12 апреля запускают "Мобильный планетарий". Горожане смогут бесплатно смотреть стереофильмы о космических объектах, строении солнечной системы и покорителях космоса, сообщает пресс-служба организаторов проекта.

Мобильный планетарий – это надувной купол из прочного материала диаметром в пять метров и высотой – в три с половиной. Изображение будут проецировать на внутренние стены купола. За счет поворотов картины звездного неба у зрителей создастся ощущение полного погружения в космическую атмосферу.

Проект заработает в Бирюлеве Западном, Ховрине и Капотне. Отметим, что в прошлом году передвижные планетарии работали в Троицком и Новомосковском округах.

Сеансы в передвижных планетариях будут длиться по 40 минут. Показы сопроводят "космическими" лекциями. Расписание работы проекта:

12 апреля - Культурный центр "Дружба", улица Медынская, 6А (с 12.00),

24 апреля - ДК "Капотня", Капотня, 2-й квартал, 20 А (в 17.00 и 18.00),

25 апреля - Библиотека № 27, улица Фестивальная, 67 (с 12.00).

Посещение передвижных планетариев - бесплатное, необходима предварительная запись в соответствующих Домах культуры.