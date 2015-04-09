Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля 2015, 11:55

События

В Ховрине и Капотне заработают передвижные планетарии

Фото: ТАСС/Олег Иванов и Мартин Шахбазян

В отдаленных районах столицы 12 апреля запускают "Мобильный планетарий". Горожане смогут бесплатно смотреть стереофильмы о космических объектах, строении солнечной системы и покорителях космоса, сообщает пресс-служба организаторов проекта.

Мобильный планетарий – это надувной купол из прочного материала диаметром в пять метров и высотой – в три с половиной. Изображение будут проецировать на внутренние стены купола. За счет поворотов картины звездного неба у зрителей создастся ощущение полного погружения в космическую атмосферу.

Проект заработает в Бирюлеве Западном, Ховрине и Капотне. Отметим, что в прошлом году передвижные планетарии работали в Троицком и Новомосковском округах.

Сеансы в передвижных планетариях будут длиться по 40 минут. Показы сопроводят "космическими" лекциями. Расписание работы проекта:

Ссылки по теме


  • 12 апреля - Культурный центр "Дружба", улица Медынская, 6А (с 12.00),
  • 24 апреля - ДК "Капотня", Капотня, 2-й квартал, 20 А (в 17.00 и 18.00),
  • 25 апреля - Библиотека № 27, улица Фестивальная, 67 (с 12.00).

Посещение передвижных планетариев - бесплатное, необходима предварительная запись в соответствующих Домах культуры.

Сайты по теме


проекты планетарии окраины

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика