Для главного управления МВД РФ построят новый корпус

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект плана земельного участка под строительство нового корпуса главного управления МВД России. Кроме того, будут реконструированы здания по адресу: улица Петровка, вл. 38, стр. 1АБВ, 5, 7, 8, 9, 10 и 12, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Сейчас на Петровке располагаются объекты главного управления МВД РФ общей площадью 30 613 кв. метров.

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев отметил, что проект реконструкции предусматривает возведение нового здания для главного управления площадью не более 15 тысяч кв. метров, а также пристройку к строению №1.

Кроме того, планируется возвести надземные переходы и галереи, контрольно-пропускной пункт, а также благоустроить прилегающую территорию.

Ранее на Страстном бульваре ввели в эксплуатацию новый комплекс зданий для депутатов Мосгордумы. Строительство велось почти два года.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, депутаты планируют переехать в новый комплекс зданий уже в этом году.

Общая площадь пятиэтажного здания для Мосгордумы составила 10,8 тысячи квадратных метров.

В здании размещены залы заседаний, кабинеты, конференц-залы. Предусмотрена подземная стоянка на 99 автомобилей. Технический корпус предназначен для инженерных служб.