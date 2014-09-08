У жителей Митина будет одна из лучших музыкальных школ Москвы - Собянин

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У жителей района Митино и всего северо-запада будет одна из лучших музыкальных школ Москвы, заявил Сергей Собянин в понедельник во время осмотра нового здания детской школы искусств имени Стравинского.

Как отметил мэр Москвы, работы по реконструкции школы начались более 10 лет назад, но через пару лет были остановлены из-за некачественной работы подрядчика. Однако в 2011 году был выбран новый подрядчик, и строительство возобновилось. В итоге, реконструкция школы завершится в сентябре 2014 года.

"У нас вторую неделю подряд события в области развития музыкальных школ. На той неделе мы открыли школу Танеева после большой реконструкции и вот сегодня открываем школу Стравинского. Она долгожданная еще и потому, что менялись планы строительства. Они расширялись, множились. Получилась одна из крупных музыкальных школ, оснащенная всем, что было задумано", - сказал мэр.

В сравнении со старым зданием площадь школы имени Стравинского увеличилась в пять раз и составляет более 5 тысяч квадратных метров. Так, реконструированное здание имеет три этажа с подвалом и техническим этажом. Новое строение предусмотрено для полноценных занятий музыкой, танцами и другими видами искусств. В частности, ученикам доступны концертные залы, хоровой и танцевальный залы, 47 учебных классов, а также буфет.

Завершилась реконструкция детской школы искусств имени Стравинского

Кроме того, в школе теперь есть орган, который создали специалисты австрийской компании "Ригер". Для обучения детей закуплены современные музыкальные инструменты, в том числе рояли фирмы Steinway. По словам Собянина, закупка "стейнвеев" откроет дополнительные возможности участия в международной программе "Школа Стейнвей".

ДШИ имени И.Ф. Стравинского Детская школа искусств № 13 была создана в 1995 году. Имя русского композитора, пианиста и дирижера Игоря Федоровича Стравинского было присвоено учреждению в 2007 году.

Обучение в ДШИ имени Стравинского ведется по двум направлениям – "Музыка" и "Изобразительное искусство". С момента своего основания учреждение находилось в здании средней школы №1191 по адресу: улица Митинская, 48, корпус 2. В 2002 году для размещения школы было принято решение реконструировать центральный тепловой пункт на противоположной стороне улицы. Детская школа искусств № 13 была создана в 1995 году. Имя русского композитора, пианиста и дирижера Игоря Федоровича Стравинского было присвоено учреждению в 2007 году.Обучение в ДШИ имени Стравинского ведется по двум направлениям – "Музыка" и "Изобразительное искусство". С момента своего основания учреждение находилось в здании средней школы №1191 по адресу: улица Митинская, 48, корпус 2. В 2002 году для размещения школы было принято решение реконструировать центральный тепловой пункт на противоположной стороне улицы. Реконструкция началась в 2003 году и была заморожена в 2005 в связи с неудовлетворительным качеством проделанных работ. В 2011 по решению Сергей Собянина реконструкция здания была продолжена. В настоящее время в школе обучается 800 учеников.



Напомним, что в 2014 году завершается реконструкция и строительство еще трех музыкальных школ: им. Гнесиных; им. Калинникова в Лианозове и им. С.И. Танеева в Чистом переулке. Всего сейчас в Москве работают 92 детские музыкальные и 3 детские музыкально-хоровые школы.

Ранее мэр Москвы осмотрел отреставрированный комплекс зданий детской музыкальной школы имени Танеева.

"Хорошо, что даже школа Танеевых, реставрация и строительство которой продолжалась без малого 10 лет, удачно завершается. Отреставрировано старое здание, построен новый трехэтажный корпус, идет оснащение необходимыми музыкальными инструментами, монтируется орган. Я надеюсь, что в октябре комплектация оборудования будет закончена", - отметил Собянин.