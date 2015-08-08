Форма поиска по сайту

08 августа 2015, 13:01

События

Генплан Москвы скорректируют к 2016 году

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

Корректировка Генерального плана развития Москвы и правил землепользования и застройки завершится к середине 2016 года, сообщил на коллегии Стройкомплекса заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, корректировка Генплана нужна для того, что более оперативно и эффективно распоряжаться земельными участками. Завершить ее планируют к 1 июля.

"В конечном итоге это должно привести к улучшению инвестиционного климата и привлечению дополнительных инвестиций в строительную отрасль", – сказал заммэра.

В соответствии с Генпланом в столице ведется строительство всех объектов. Документ учитывает совокупность социальных, экономических, экологических факторов, природных особенностей и исторически сложившегося своеобразия города, культурные традиции и традиции московского градостроительства и архитектуры. Все это служит обоснованием долгосрочной стратегии застройки Москвы.
