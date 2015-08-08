Генплан Москвы скорректируют к 2016 году

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко
Корректировка Генерального плана развития Москвы и правил землепользования и застройки завершится к середине 2016 года, сообщил на коллегии Стройкомплекса заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, корректировка Генплана нужна для того, что более оперативно и эффективно распоряжаться земельными участками. Завершить ее планируют к 1 июля.
"В конечном итоге это должно привести к улучшению инвестиционного климата и привлечению дополнительных инвестиций в строительную отрасль", – сказал заммэра.