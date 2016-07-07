На реке Яузе в Москве построят деревянные пешеходные мосты

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

На набережной реки Яуза в Москве появится прогулочная и парковая зона, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Участок набережной длиной один километр расположен неподалеку от ТПУ "Ботанический сад" и жилой застройки. Его реконструируют и благоустроят с двух сторон реки.

Планируется проложить дорожки для велосипедистов, роллеров, разместить детские площадки и площадки для отдыха. Также здесь построят несколько деревянных пешеходных мостов.

"Москва в цифрах": План развития территории Яузы

В рамках благоустройства набережной реки Яузы планируется создать пляжную зону у Джамгаровского пруда. Работа над проектом может продлиться несколько лет.

Власти Москвы совместно с МГСУ разработают концепцию развития набережных Яузы. Вдоль реки планируется сделать непрерывный марафонский маршрут протяженностью 42 километра. Проект предполагает объединить берега Яузы от МКАД до Ростокинского акведука в единое пространство.