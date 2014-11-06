Новый стадион "Динамо" будет носить имя Льва Яшина

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Стадион московского "Динамо" будет носить имя легендарного вратаря столичной команды и сборной СССР Льва Яшина, сообщил председатель совета директоров клуба Василий Титов, пишет ТАСС.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что реконструкция стадиона "Динамо" завершится в 2017 году.

"Я думаю, 2017 год у нас будет довольно удачным. Это прекрасный проект: две арены, отдельный комплекс спортивных сооружений на 63 тысячи квадратных метров. То есть у нас появляется такой полноценный спортивный кластер. Это мирового уровня комплекс", - заявил Хуснуллин.

Каким будет отремонтированный стадион "Динамо"

Отметим, что на территории "Динамо", который получил название "ВТБ Арена Парк", реконструируют центральный стадион, а также построят академию спорта, городской квартал и спортивный парк.

Центральный стадион "Динамо" объединит под одной крышей малую и большую спортивную арены, музей "Динамо", досугово-развлекательный комплекс и подземный паркинг на 733 машино-места. Большая и малая арены на 26 тысяч человек и на 11-14 тысяч человек, соответственно, могут использоваться в качестве хоккейной, баскетбольной или концертной площадки.

Крыша стадиона будет выполнена из специальных светопрозрачных материалов. Открытие стадиона в 2017 году планируется приурочить ко дню рождения легендарного вратаря "Динамо" Льва Яшина - 22 октября.

При реконструкции особое внимание уделят сохранению и восстановлению исторических элементов стадиона и реставрации здания Западной трибуны, являющейся памятником архитектуры. Так, на стадион вернут барельефы скульптора Меркурова, ранее украшавшие портики Северной и Южной трибун.

Стадион "Динамо" был построен в 1928 году по проекту архитекторов Лангмана и Чериковера и до открытия "Лужников" оставался главной спортивной ареной Москвы. За свою почти столетнюю историю стадион "Динамо" несколько раз достраивался и дважды реконструировался (к Олимпиаде-80 и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 году).