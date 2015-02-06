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Культура

06 февраля 2015, 13:39

Киану Ривз сыграет в новом фильме режиссера "Драйва"

проекты кино Киану Ривз хорроры

Киану Ривз. Фото: imdb.com

Киану Ривз сыграет в "Неоновом демоне" - новом фильме режиссера "Драйва" Николаса Виндинга Рефна. Компанию актеру составит Кристина Хендрикс ("Безумцы").

Известно, что "Неоновый демон" станет хоррором, в центре повествования окажутся женщины. В актерском составе также уже заявлена Эль Фаннинг ("Загадочная история Бенджамина Баттона").

Сюжет фильма пока держится в секрете. Известно, что идея картины пришла к Рефну, когда он представил, что мир оказался во власти женщин.

Приступить к съемкам планируется 30 марта. Выход фильма на экраны намечен на будущий год.

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Киану Ривз наиболее известен ролями в фильмах "Матрица", "На гребне волны", "Скорость", "Константин", "Адвокат дьявола" и других. В декабре в России в прокат вышла лента "Джон Уик" с его участием.

В 2015 году Ривза можно будет увидеть в картинах "Дочь Бога", "Только правда".

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