Станцию метро и стадион "Спартак" откроют одновременно

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Станция метро "Спартак" будет открыта одновременно со стадионом "Спартак", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его слова передает Агентство "Москва".

"К июлю будет закончена строительная готовность станции "Спартак". Вместе с открытием стадиона запустим и саму станцию", - сказал он.

Заммэра также добавил, что "с Волоколамского шоссе построена прекрасная дорога прямо к станции"

По его словам, строительные работы, запланированные к чемпионату мира по футболу, идут по графику.

Напомним, открытие футбольного стадиона "Спартак" намечено на 5 сентября 2014 года. Общая площадь строящихся объектов спортивного комплекса "Спартак" составляет около 127,3 тысячи квадратных метров.