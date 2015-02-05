Новый корпус больницы имени Сперанского построят на востоке столицы

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Новый корпус детской больницы имени Сперанского появится на востоке Москвы. Расположится он по адресу: улица Потешная, владение 5, строение 1, 2, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Земельный участок площадью 1,1 га находится на территории лечебно-оздоровительной общественной зоны № 17 района Преображенское. В скором времени там построят лечебно-оздоровительный центр и гостиницу. Общая площадь объекта составит 27 тысяч квадратных метров. При этом высота здания не должна превышать 55 метров.

Отметим, что на базе детской ГКБ имени Сперанского был создан современный медцентр с лучшими в Европе отделениями реанимации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"В больнице Сперанского созданы лучшие отделения не только в стране, но и среди ведущих европейских клиник, в частности реанимационное детское отделение инфекционной больницы, первоклассный ожоговый центр. В городе такие операции и такой уровень оказания помощи два-три года тому назад был бы в принципе невозможен. Сегодня это другая совершенно ситуация", – отметил мэр Москвы.

По его словам, помимо современной инфекционной реанимации в ДКБ имени Сперанского функционирует один лучших в Москве детских ожоговых центров. "Он уникальный, самый лучший не только в Москве, но и в Центральном федеральном округе", – добавил Сергей Собянин.

В Москве появилось лучшее в Европе отделение детской реанимации

Центр рассчитан на 70 коек, в том числе 30 – для детей до 3 лет, 20 – для детей от 3 до 17 лет и 20 коек – в отделении реконструктивно-пластической хирургии. Врачи центра успешно проводят сложнейшие высокотехнологические операции, успешно применяются комбинированные методы хирургического лечения, включая операцию, позволяющую "вырастить" дополнительную кожу на теле пациента. Ежегодно медицинскую помощь в Центре получают около 1,3 тысячи детей, как из Москвы, так и из других регионов страны.

В то же время реанимационное отделение оснащено самой современной аппаратурой. Около 65% коек предназначено для оказания помощи детям первых дней жизни от рождения до 28 дней. Отделение инфекционной реанимации и интенсивной терапии на 14 коек, в том числе 9 для детей возрастом до 28 дней, работает с октября 2012 года в новом инфекционном корпусе ДКБ им. Сперанского.

Всего в структуре больницы действуют 33 стационарных отделения, 11 амбулаторных отделений, 8 клинико-диагностических отделений. Для экстренной доставки пациентов больница располагает собственной вертолетной площадкой. Так, в 2014 году было совершено 15 транспортировок детей, пострадавших в ДТП, а также экстренных пациентов из других регионов России, а стационарное лечение в больнице получили почти 40 тысяч детей.

В январе этого года на базе ДКБ им. Сперанского совместно с Первым МГМУ им.И.М.Сеченова в виде пилотного проекта была организована "Университетская клиника педиатрии и детских инфекционных болезней". Она представляет собой новый механизм сотрудничества научно-педагогических работников университета и врачей больницы в целях обмена опытом и совершенствования качества оказываемой медицинской помощи.