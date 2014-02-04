Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля 2014, 17:47

События

На месте завода в СВАО построят торговый центр и офисный комплекс

Фото: M24.ru

В Москве на Шереметьевской улице построят многофункциональный торгово-развлекательный и административно-офисный комплекс с апартаментами и подземной автостоянкой. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Общая площадь проектируемого объекта по адресу Шереметьевская улица, владение 20 составит 179 400 квадратных метров. Строительство будет осуществлено за счет средств частного инвестора.

В настоящее время на территории расположены торговый центр "Ашан" площадью 16 400 квадратных метров, объекты общественно-производственного значения: педагогический колледж №16, ФОК, завод, стройплощадка шахты метрополитена, две автозаправки и другие объекты.

Сайты по теме


проекты стройкомплекс Москвы многофункциональные центры инвесторы строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика