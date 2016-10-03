Строителям осталось снести 95 ветхих пятиэтажек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Строители демонтировали еще три пятиэтажки по программе сноса старого жилья, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. Таким образом, в Москве осталось снести 95 хрущевок.

Один пятиэтажный дом площадью 2,2 тысячи квадратных метров демонтировали в Измайловском проезде на востоке столицы.

На проспекте Вернадского на западе города снесли другой дом площадью 2,7 тысячи квадратных метров. В Юго-Западном округе пятиэтажку площадью 3,6 "квадратов" снесли на улице Дмитрия Ульянова.

Всего в программу сноса были включены 1722 пятиэтажки серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Они возводились в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века. Эти дома отличались тонкими наружными стенами с недостаточными теплозащитными свойствами. Технологии, использованные при строительстве таких зданий, не позволяют их реконструировать. До конца года власти планируют полностью снести ветхие пятиэтажки в четырех округах Москвы: Северном, Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном. Снос пятиэтажек – одно из важнейших направлений программы "Жилище". Свободных площадок для строительства в городе практически не осталось, поэтому основным ресурсом для возведения новой недвижимости, наряду с промзонами, являются освобожденные после сноса территории.



