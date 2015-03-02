На площади Павелецкого вокзала построят городской парк

Фото: rv-proekt.ru

На площади Павелецкого вокзала планируется построить городской парк, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Парк размером более двух гектаров разместится на территории проектируемого транспортно-пересадочного узла "Павелецкая". На подземных уровнях, которые откроют под площадью, появятся залы ожидания и объекты инфраструктуры.

Также под землей организуют переходы от вокзала до остановок общественного транспорта и паркинг на 1300 автомобилей. В Москомархитектуре подчеркнули, что для подземных галерей будут использованы котлованы замороженной в 2002 году стройки торгового центра.

"Большая Москва": Павелецкий вокзал

Напомним, транспортно-пересадочный узел на Павелецком вокзале могут построить до конца 2020 года. Согласно планам, ТПУ "Павелецкая" займет площадь более 10 гектаров. На его территории расположены три выхода с одноименной станции метро. Кроме того, на привокзальной площади построят многоуровневый паркинг. ТПУ разделят на четыре зоны:

первая зона - многоуровневый паркинг для "перехвата" и обслуживания ТПУ;

вторая зона - пристройка к существующему зданию вокзала;

третья зона - торгово-развлекательный комплекс;

четвертая зона - гостиница, офисный центр, коммерческая зона и двухуровневый паркинг.

Добавим, что ранее власти заявляли о желании возобновить строительство торгового центра на площади Павелецкого вокзала. Еще в 2013 году там должен был строиться ТЦ площадью 80 тысяч квадратных метров. Но власти расторгли инвестиционный контракт. Сообщалось, что вместо торгового центра у вокзала построят парковку.

Центр и стоянку будет строить новый инвестор. Объемы строительства власти пересмотрят. Новый аукцион смогут провести только после изъятия площадки у бывшего инвестора - это произойдет не раньше 2016 года.

"Контракт расторгнут, сейчас суды идут. Там есть незавершенный капитальный объект. Скорее всего, город будет его изымать. Там будет парковка, и все-таки появится торговый центр – с новым инвестором и другими объемами", - сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.