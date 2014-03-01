Главой проектных институтов столицы станет руководитель "Моспроект-3"

Фото: ТАСС

Руководителем объединенных проектных институтов столицы может стать руководитель "Моспроект-3" Анна Меркулова, сообщил в субботу во время объезда строящихся объектов заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

По его словам Хуснуллина, это талантливый управленец, благодаря работе которого бюджет Москвы сэкономил большие средства, в том числе и на строительстве переездов по западным технологиям.

Напомним, город принял решение об объединении всех проектных учреждений, принадлежащих городу в единую структуру. Объединенный проектный институт может появиться уже в 2015 году.