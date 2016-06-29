Производителей спиртовых настоек подключат к ЕГАИС

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Производители лекарств, содержащих питьевой этиловый спирт, должны будут размещать на своих предприятиях систему учета алкоголя ЕГАИС. Это в первую очередь коснется спиртовых лечебных настоек, которые массово употребляются вместо алкоголя. Соответствующий законопроект одобрил комитет Совета Федерации по экономической политике.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", к чему это приведет.

"В год в России продается около 200 миллионов литров настойки боярышника. Из них 90 процентов выпивается в качестве альтернативы водки. Введение ЕГАИС для производителей спирта для медицинских препаратов – это обязательно и правильно. Серьезного подорожания это не вызовет, максимум на 1–2 рубля", – сказал он.

Объем потребляемых настоек это не снизит, потому что они все равно будут дешевле легальной водки. "За год россияне выпили почти миллиард литров крепких напитков из нелегально-суррогатного сектора (аптечных настоек и самогона). Все это стоит в четыре раза дешевле легальной бутылки. Государство решило бороться с этим сектором. Но борьба обречена на неудачу, потому что суррогатная продукция гораздо дешевле", – добавил он.

Дробиз отметил, что система ЕГАИС, внедренная в рознице, полностью исключает продажу нелегальной водки. Из-за этого производство легальной водки в мае этого года выросло на 30 процентов по сравнению с прошлым.

Как пишет "Российская газета", установка счетчиков коснется заводов, где выпускают лекарства с содержанием этилового спирта более 0,5 процента. К таким, например, относятся известные спиртосодержащие лекарственные настойки, сделанные на основе боярышника, красного перца, пустырника, в состав которых входит 70-процентный этиловый спирт.