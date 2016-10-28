Форма поиска по сайту

28 октября 2016, 16:50

Экономика

АЧС нашли в продукции воронежского поставщика мяса в столичные магазины

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружили в мясной продукции предприятия Воронежской области, поставляющего мясо в столичные сетевые магазины. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Мясо поставляется в торговые сети "Ашан", "Линия" и сеть быстрого питания "Русский аппетит". Вирус был выявлен лабораторным путем в пробах, взятых от свиных полутуш в Подмосковье. Мясо изъято из продажи и подлежит уничтожению.

"Никакой тревожной ситуации нет, потому что, во-первых, продукция была вовремя идентифицирована, причем целенаправленно после вспышки африканской чумы свиней в Воронежской области. Мы провели расследование, куда было поставлено зараженное мясо. Эта свинина будет уничтожена. В любом случае риска для человека не было и нет, потому что этот вирус для человека не опасен", – рассказал телеканалу "Москва 24" помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

На территории компании и Борисоглебского округа до 24 декабря введен карантин по АЧС. Посторонним запрещено посещать территорию компании. Также запрещен ввоз и убой животных, торговля продуктами убоя и кормами.

Вирус африканской чумы свиней не опасен для человека, но представляет большую опасность для свиней – он обладает высокой контагиозностью (способностью заражать животных).

продукты мясо АЧС свинина африканская чума свиней свиньи

