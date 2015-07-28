Россельхознадзор пресек транзит польских ягод из Белоруссии в Казахстан

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Россельхознадзор пресек транзит санкционных польских ягод через территорию России. Продавцы планировали доставить товар в Казахстан, сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник в пункте пропуска деревни Долосцы были обнаружены три партии польских ягод весом более 37 тонн. 36 тонн вишни и тонну голубики отправили обратно – в Белоруссию.

Напомним, в июне правительство внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох.

Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.

В частности, ввоз в Россию польских ягод и фруктов также запрещен. Более того, санкционные товары даже нельзя провозить по территории страны.