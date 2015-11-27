Турецкие овощи в магазинах предлагают заменить марокканскими

Турецкие продукты в столичных магазинах могут заменить марокканскими

Турецкие помидоры в столичных гипермаркетах могут заменить марокканскими или азербайджанскими. Резкого повышения цен покупателям ожидать не стоит, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время в гипермаркетах преобладают турецкие и марокканские овощи. Многие гипермаркеты предлагают большой ассортимент российской продукции.

Впрочем, небольшое повышение цен все же будет, но вызвано оно не отказом от турецких овощей, а сезонным рост цен перед Новым годом.

Ранее m24.ru сообщало, что Россия введет ограничительные меры против Турции из-за атаки на самолет Су-24. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

К субботе ведомства должны подготовить ряд предложений по ограничению экономических, торговых, финансовых, туристических и других связей с Турцией. Все рекомендации сведут в единый нормативный акт, который подпишет президент. Указ будет принят на основании закона о специальных экономических мерах 2006 года, который и рассчитан на подобные ситуации.

"В этих документах речь пойдет о введении ограничений и запретов на деятельность экономических структур Турции на территории России, ограничении и запрете поставок продукции, включая продовольственные товары, на выполнение работ и оказание услуг турецкими компаниями и о других ограничительных мерах", – уточнил Медведев.

Также сообщалось о введении усиленного контроля за поставками продовольствия из Турции со стороны Минсельхоза. Проверку всей турецкой агропродукции начал Россельхознадзор. Роспотребнадзор также внимательно следит за качеством товаров из Турции. А глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил о возможности замены турецких овощей и фруктов продуктами из стран СНГ и Ирана, а также Абхазии.