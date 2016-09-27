Запрет на ввоз фруктов и овощей из Египта снимут с 1 октября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Россельхознадзор снимет запрет на ввоз фруктов и овощей из Египта с 1 октября, сообщает ТАСС.

Исключением является картофель – его ввозить в Россию все еще запрещено. По данным ведомства, в 2016 году выявили 47 случаев поставок из арабской республики в Россию зараженной растительной продукции.

При этом в октябре-ноябре российская делегация должна посетить Египет для оценки эффективности принятых мер по соблюдению российских фитосанитарных требований при поставках картофеля. В результате запрет может быть пересмотрен.