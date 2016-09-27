Поставки овощей из Египта возобновят в течение 3-5 дней

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Поставки овощей и фруктов из Египта возобновятся в течение трех-пяти дней, сообщают РИА Новости.

Исключением является картофель – его ввозить в Россию все еще запрещено. Это связано с озабоченностью российской стороны регулярными поставками зараженных партий этого вида овощей.

При этом в октябре-ноябре российская делегация должна посетить Египет для оценки эффективности принятых мер по соблюдению российских фитосанитарных требований при поставках картофеля. В результате запрет может быть пересмотрен.