27 сентября 2016, 15:04

Экономика

Поставки овощей из Египта возобновят в течение 3-5 дней

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Поставки овощей и фруктов из Египта возобновятся в течение трех-пяти дней, сообщают РИА Новости.

Исключением является картофель – его ввозить в Россию все еще запрещено. Это связано с озабоченностью российской стороны регулярными поставками зараженных партий этого вида овощей.

При этом в октябре-ноябре российская делегация должна посетить Египет для оценки эффективности принятых мер по соблюдению российских фитосанитарных требований при поставках картофеля. В результате запрет может быть пересмотрен.

Запрет на поставки овощей и фруктов из Египта вступил в силу 22 сентября. Ограничения касались цитрусовых, томатов, картофеля и другой продукции. Такие меры были приняты из-за систематических нарушений фитосанитарных требований со стороны Египта.

Ранее в этом году Россельхознадзор неоднократно запрещал ввоз партий апельсинов из Египта. Тогда фрукты были заражены средиземноморской плодовой мухой. По ряду категорий Египет занимает треть всего импорта в Россию.

