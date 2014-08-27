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Два столичных ресторана McDonald's закрыли на три месяца. Соответствующие решения приняли суды столицы, где рассматривались дела о нарушении санитарных норм персоналом ресторанов, сообщает агентство "Москва".

Речь идет о кафе на Манежной площади и проспекте Мира.

Напомним, 20 августа Роспотребнадзор приостановил деятельность четырех ресторанов McDonald's из-за нарушения санитарных норм. Проверка, в ходе которой обнаружили нарушения, проводилась с 18 по 20 августа.

"Проблемы с санитарией" обнаружили в предприятиях сети быстрого обслуживания на Большой Бронной, Манежной площади, проспекте Мира и Свободном проспекте. Впоследствии появилась информация о претензиях к пятому ресторану McDonald's.

В Роспотребнадзоре отмечают, что закрыты только три кафе – на Манежной, Большой Бронной и на проспекте Мира, еще два работают в прежнем режиме.

По всем выявленным фактам нарушений возбудили административные дела.

Отметим, что McDonald's на Большой Бронной - первый ресторан сети, появившийся в России. Он был открыт 31 января 1990 года и пользовался невероятной популярностью - чтобы попасть в кафе, необходимо было отстоять в очереди несколько часов. В день открытия в ресторане побывали 30 тысяч посетителей.