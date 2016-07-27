В Москве выявили более 400 тонн опасных овощей и фруктов за неделю

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

В столичном регионе за прошедшую неделю выявили более 400 тонн опасных овощей и фруктов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центра оценки качества зерна.

Специалисты центра выявили 421,8 тонн опасной растительной импортной продукции. Более 220 тонн из них приходится на персики.

В них превышено содержание вредных для здоровья веществ – хлорпирифоса и тебуконазола.

В числе опасной импортной продукции также оказались 83,2 тонны нектаринов, 56,6 тонн яблок, 39,5 тонн вишни, 18,6 тонн абрикосов и 2,7 тонны винограда.

Все фрукты привезены из Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговины, Узбекистана и Молдавии. Результаты исследований направлены в территориальное управление Россельхознадзора для принятия дальнейших мер.