Около 15% турецкой сельхозпродукции не соответствует нормам – Минсельхоз

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В среднем 15 процентов турецкой сельхозпродукции не соответствует российским нормам, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году зарегистрировано около 40 случаев наличия запрещенных и вредных веществ в турецкой продукции животного происхождения. А в турецких овощах обнаружено превышение допустимого уровня пестицидов, нитратов и нитритов.

"В настоящее время режим усиленного лабораторного контроля действует в отношении двух турецких предприятий, на шести предприятиях введен режим временных ограничений ", – заявил Ткачев.

Учитывая неоднократные нарушения введен усиленный контроль за поставками продовольствия из Турции. Кроме того, организованы дополнительные проверки на границе.

Что будет с торговым партнерством России и Турции

Ранее m24.ru сообщало, что турецкие овощи и фрукты в московских магазинах могут заменить на продукты из стран СНГ и Ирана, а также частично из Абхазии.

По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, Турция выращивает мало своих овощей, в основном она их импортирует.

Дефицита мясных продуктов также ждать не стоит. Турецкая курица попадала на наши прилавки в минимальных количествах.

Напомним, российский фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит истребителем турецких ВВС F-16, якобы за нарушение сирийско-турецкой границы. Никаких попыток связаться с российским экипажем со стороны турецкого самолета зафиксировано не было.

В Минобороны России утверждают, что все время полета Су-24 находился исключительно над Сирией, воздушное судно упало именно на ее территории с высоты 6 тысяч метров.

По последним данным, один пилот погиб, а второй уже отпущен на российскую военную базу в Латакии.

Президент России заявил, что трагедия будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.

Ростуризм и МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Турцию, многие туроператоры приостановили продажу путевок.

В Общественной палате предложили распространить на Анкару продуктовое эмбарго, которое сейчас действует в отношении ЕС, США, Канады и других стран, которые год назад ввели санкции против России из-за украинского кризиса. В некоторых российских регионах коммерсанты уже начали выводить из оборота турецкие овощи и фрукты.