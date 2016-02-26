Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Роспотребнадзор не обнаружил антибиотики в мясе и молоке с прилавков столичных магазинов. Об этом на совещании по оперативным вопросам в правительстве Москвы сообщила глава Роспотребнадзора Елена Андреева.

По ее словам, в течение 2015 года ведомство провело исследование 762 проб мясной, молочной и масложировой продукции в столичных магазинах, и следов антибиотиков выявлено не было.

Проверки проводились в связи с предстоящим Всемирным днем защиты прав потребителей, который в этом году пройдет под девизом "Исключить антибиотики из меню".

Кроме того, на оперативном совещании подвели итоги деятельности Роспотребнадзора в области защиты прав потребителей за 2015 год. Всего в прошлом году ведомство провело 5430 плановых и внеплановых проверок, по итогам которых было вынесено 7058 постановлений о привлечении к ответственности за нарушение прав потребителей.

По сравнению с 2014 годом, число проверок сократилось на 18 процентов, при этом сумма наложенных штрафов выросла в 2,8 раза – до 271,6 миллиона рублей.

Особое внимание уделялось пресечению наиболее грубых нарушений прав потребителей, наносящих гражданам большой материальный ущерб. Так, были приняты меры реагирования на 1153 факта обмана потребителей при покупке автомобилей, 820 фактов навязывания парфюмерно-косметических товаров по завышенным ценам, 2882 факта нарушений в работе интернет-магазинов.

В 2015 году управление подало 146 исковых заявлений и подготовило 112 заключений, в результате чего Роспотребнадзор помог гражданам вернуть 159 миллионов рублей.