Для полного импортозамещения необходимо три года – эксперт

Накануне Владимир Путин продлил запрет на поставки продукции ЕС в Россию еще на год. По словам президента, продление ответных мер будет хорошим ориентиром для отечественных сельхозпроизводителей.

Аналитик ИК "Финам" Тимур Нигматуллин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что пока о результатах импортозамещения говорить рано, для это нужно два-три года.

"Импортозамещение – достаточно длительный процесс. Строительство производственных мощностей – это всегда два-три года. Плюс нужно вывести их на полный цикл, это длительный промежуток времени, одного года недостаточно. С того момента, как были введены санкции, можно говорить лишь о дозагрузке тех мощностей, которые были незадействованы в связи с высоким уровнем конкуренции и импортом", - пояснил он.

Эксперт - о результатах импортозамещения

Он добавил, что в санкционный список, как и год назад, попали ключевые статьи продуктового импорта, которые Россия может заместить с учетом инвестпроектов, запущенных после введения санкций.

Добавм, Минсельхоз планирует запреть импорт конфет и цветов из европейских стран. Под эмбарго также могут попасть и рыбные консервы из "запрещенных стран".

Ранее появилась информация, что в список санкционных продуктов может попасть безлактозная молочная продукция. Ее разрешат поставлять только после подтверждения лечебно-профилактических свойств и сертификации в Роспотребнадзоре.

Напомним, ответные меры на санкции против России действуют в отношении продуктов из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Европы. В страну нельзя ввозить мясную, рыбную, молочную продукцию, а также овощи и фрукты.