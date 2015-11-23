Москва заняла 4 место в рейтинге самых трезвых регионов

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Москва заняла четвертое место в рейтинге самых трезвых регионов России, составленном проектом "Трезвая Россия" и центром информационных коммуникаций "Рейтинг". Согласно результатам исследования, российскую столицу опередили лишь три северокавказских республики – Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Как сообщили автора исследования, рейтинг рассчитывался на основании шести показателей: числа больных алкоголизмом и алкогольными психозами, силе антиалкогольного законодательства, объемов продажи водки, объемов продажи пива, смертности от алкогольного отравления и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По шкале исследования каждый регион мог получить от нуля до 600 баллов – до 100 по каждому показателю.

В первую группу рейтинга, где представлены 20 "самых трезвых" регионов, набравшие менее 130 баллов, также вошли города федерального значения – Санкт-Петербург и Севастополь, еще три представителя северокавказского региона – Северная Осетия, Кабардино-Балкарская республика и Ставропольский край, а также южные регионы – Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край и другие.

43 субъекта были отнесены экспертами во вторую группу рейтинга. В ней объединены регионы, набравшие от 130 до 250 баллов, где "антиалкогольную кампанию нельзя назвать удовлетворительной" и эффект от злоупотребления спиртным "ставит под угрозу здоровье и безопасность граждан".

Здесь представлены северо-западные регионы (Калининградская, Ленинградская области и другие), центральные регионы (Владимирская, Тульская, Брянская области и другие), южные (Астраханская область, Адыгея), регионы Приволжья (Мордовия, Нижегородская, Пензенская области и другие), а также Сибири (Иркутская область, Алтайский край, Бурятия и другие).

В третью группу попали 22 наиболее пьющих региона, преимущественно дальневосточные и сибирские. Они набрали больше 250 баллов. Как говорится в исследовании, данные регионы "демонстрируют высокую смертность, заболеваемость и преступность, связанные с потреблением спиртных напитков, а также максимальный объем продажи алкоголя".

Последние строчки рейтинга занимают Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край и Новгородская область.

С полными результатами исследования можно ознакомиться на сайте Центра информационных коммуникаций "Рейтинг".