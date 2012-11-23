С Нового года небольшие пивоварни в России могут приостановить работу

Фото: ИТАР-ТАСС

С января 2013 года российские пивоварни не могут продолжить работу, так как Росалкогольрегулирование (РАР) до сих пор не регламентировало установку счетчиков, без которых производить пиво с Нового года будет нельзя.

"Поставка импортных счетчиков занимает около трех месяцев, а учитывая согласование с РАРом, монтаж счетчиков и опломбирование, на исполнение закона понадобится полгода", – сообщил "Известиям" представитель Национального союза производителей пива и напитков, объединяющего некрупные компании отрасли.

По этим данным, в среднем такие счетчики стоят 600 тысяч рублей, а их установка обходится в три миллиона рублей, что может стать проблемой для маленьких, например ресторанных, пивоварен. Это не сможет не сказаться и на цене продукта. Пивоварни малой и средней мощности занимают в России 14% рынка.

Союз уже обратился в Госдуму и РАР с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости установки счетчиков на предприятиях малой и средней мощности. Напомним, что, согласно поправкам к закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта", предписывающим установку счетчиков, пивовары должны предоставлять в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) данные об объемах производства.

По некоторым данным, большинство крупных пивоваренных заводов перестраховались и заранее установили счетчики.

