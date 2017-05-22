Не только горечь: где можно купить качественный кофе в столице

Качественные кофейные зерна становятся дефицитом из-за глобального потепления. По данным Международной исследовательской организации World Coffee Research, уже через 30 лет станет вдвое меньше почвы, на которой растет эта культура. Генетики ищут растения, которые смогут приспособиться к изменениям климата. Телеканал "Москва 24" выяснил, как обстоят дела с качеством кофе в столице, пройдясь по кофейным с экспертом.

Кофе в городе продают буквально везде: в кафе, на улицах, автозаправках и даже в метро. Средняя цена уличного напитка – 100 рублей за чашку американо. Жители столицы покупают этот напиток каждый день, некоторые выпивают даже по несколько чашек в сутки.

Профессиональный бариста Вячеслав Кизяев попробовал напиток в популярной сети быстрого питания, и пришел к выводу, что он чересчур разбавлен водой. Кроме того, там используют некачественное зерно.

Горячий бодрящий напиток на заправках и трассах считается не самым качественным – торговля у дорог незаконна. Тем не менее, вкус у напитка, по мнению эксперта, не самый плохой. Он лучше, чем у фастфуда, но зерно все равно низкокачественное.

Как рассказал эксперт, вкус кофе зависит от помола, давления при варке и температуры. Кроме того, с момента обжарки зерна должно пройти не больше месяца. На качество напитка влияет и кофемашина: профессиональный аппарат, на котором бариста готовит вручную, не сравнить с автоматами в переходах метро.

В кофейнях напиток стоит дороже – около 150 рублей. По мнению Вячеслава Кизяева, цена оправданна, ведь кофе там имеет целый букет вкуса, в отличие от горьких напитков на улице.