Первые партии "Боржоми" оформили в подмосковной таможне

Фото: ИТАР-ТАСС

22 мая две фуры грузинской минеральной воды "Боржоми" оформили на Мамонтовском таможенном посту Московской областной таможни.

Машины прибыли из Грузии и, после прохождения таможенных процедур, направились в адрес поставщиков московских магазинов.

Таким образом, в месяц в Москву будет приезжать около 50-60 грузовых машин с минералкой в месяц.

Таможенники отмечают, что грузинские производители сами ввозят в Россию "Боржоми", поэтому риск поступления контрафактной продукции минимален.

"Скоро на полках наших магазинов появится легендарная минералка, а таможенные органы Центрального таможенного управления сделают все, чтобы только качественная и оригинальная вода попала к конечному потребителю", - сообщает пресс-служба ФТС.