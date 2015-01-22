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Экономика

22 января 2015, 19:46

В одной из торговых сетей Москвы выявили завышенные цены

продукты цены магазины проверки завышение цен Spar

Генпрокуратура массово проверяет столичные продовольственные магазины

Московская прокуратура выявила необоснованный рост цен на продукты в торговой сети "Спар". Проверка проводилась в магазине на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Так, свекла в магазине на улице Милашенкова стоила 37,99 рубля, что оказалось в полтора раза выше цены поставщика. Почти так же в "Спаре" завысили и цену капусты: ее оценили в 45,90 рубля. Цена гречки оказалась выше закупочной на 60 процентов.

Куда жаловаться на завышенные цены на продукты и бензин

Кроме того, сотрудники прокуратуры обнаружили товары из стран ЕС с переклеенными маркировками. На яблоки из Польши продавцы наклеили белорусские этикетки, а эстонские груши в магазине превратили в швейцарские. Также в "Спаре" на северо-востоке столицы нарушали сроки хранения рыбы и морепродуктов.

Четверо сотрудников магазина - граждане Республики Узбекистан и Кыргызской Республики - работали в "Спаре" без официального разрешения.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении торговой сети дела об административных правонарушениях.

Напомним, в ближайшие три дня прокуратура совместно с Роспотребнадзором проверит цены в столичных торговых точках. Инспекторы придут в 250-300 магазинов города и зафиксируют цены на товар.

Помимо цен сотрудники прокуратуры проверят качество товара и соблюдение миграционного законодательства.

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