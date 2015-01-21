Сегодня в СМИ: лицензии на похоронный бизнес и крымские продукты в Подмосковье

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За пассажиров "с обочины" таксистов будут лишат прав

Минтранс хочет обязать водителей такси ставить аппаратуру ГЛОНАСС и тахографы на свою рабочую машину. А штрафы для "бомбил" могут вырасти до 20 - 30 тысяч рублей, пишет "Российская газета".

Повторное нарушение обойдется дороже вплоть до лишения прав. По мнению экспертов, мысль отличная, но стоимость перевозки для пассажиров может существенно вырасти.

Водителям готовят медосмотр по новым требованиям

Водителей, которым потребовалась медсправка для ГИБДД, не будут отправлять на энцефалограмму. Правда, им назначат другой клинический анализ, сообщает "Российская газета".

Каждый водитель должен проходить медосвидетельствование с соответствующей периодичностью. Например, кандидаты в водители должны пройти такое освидетельствование перед тем, как займутся обучением.

Государство вернет контроль над похоронным бизнесом

Государство вернет обязательное лицензирование для продавцов ритуальных услуг, отмененное еще в 2002 году, передает "Коммерсантъ".

Начать решено с Москвы и Санкт-Петербурга, если проект окажется успешным, он будет распространен на всю Россию. Рынок похоронных услуг станет более организованным и прозрачным для потребителя, рассчитывают чиновники.

В Подмосковье появится сеть продуктовых товаров с полуострова

Предприниматель Денис Киселев договорился с правительством Московской области о создании в регионе розничной сети по продаже товаров, произведенных в Крыму, пишет "Коммерсантъ".

Всего планируется открыть до двухсот магазинов под брендом "Крымское подворье", инвестиции в развитие сети составят 1,5 млрд руб. Проект уже получил поддержку "Аэрофлота", который предоставил компании скидки на поставки товаров с полуострова.