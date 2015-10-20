Фото: m24/Александр Авилов

Поставки иранских сыров в Россию начнутся до конца года, сообщает Агентство "Москва".

По словам помощника руководителя Россельхознадзора РФ Алексея Алексеенко, Иран готов поставлять в Россию сыры собственного производства, сейчас готовится документ для подписания.

"Мы уверены, что до Нового Года мы подпишем все необходимые протоколы и поставки начнутся", – сказал Алексеенко.

Он отметил, что поставляться будут как твердые сорта, например, Пармезан, так и мягкие сыры. Вся продукция прошла соответствующую проверку.

19 октября Россельхознадзор разрешил восьми швейцарским компаниям ввозить на территорию России сыры и мясо. Решается вопрос о поставках мяса и сыров еще пяти швейцарских компаний.

Напомним, запрет на поставки продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии введен в России с 7 августа 2014 года. В "черный список" попали говядина, свинина, рыба, сыры, молоко, овощи и фрукты из стран, которые ввели санкции против России. Изначально, ограничения были введены сроком на год.

22 июня 2015 года министры иностранных дел Евросоюза продлили санкции в отношении России сроком на полгода. Однако московские власти сумели довольно оперативно провести импортозамещение. Так, в настоящее время доля заграничного молока на прилавках магазинов не превышает 10 процентов. Схожая ситуация и по мясным продуктам.