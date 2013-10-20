Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские проверили московские ярмарки выходного дня. Жалобы на работу торговых точек в полицию поступили от жителей района, сообщает телеканал "Москва 24".

По правилам, торговать можно только российской и белорусской продукцией. Цены не должны резко повышаться, а продукты должны быть свежими.

Ярмарке выходного дня Хорошевского района всего два года. Раньше она находилась на улице Куусинена, а потом переехала на проезд Березовой рощи. Здесь 55 торговых мест, все они рассчитаны на 60 тысяч местных жителей.

Именно от покупателей в полицию стали поступать жалобы на работу торговой точки. Проверить их лично приехал начальник ОМВД вместе с сотрудниками управы.

"Если две недели назад на прилавках продавались марокканские апельсины и бананы, то сегодня мы видим продукцию российских производителей. Если здесь стояли продавцы в основном из Средней Азии , то сейчас стоят россияне, в основном москвичи", - говорит начальник ОМВД по Хорошевскому району Москвы Василий Разыграев.

Но сами продавцы настаивают - разрешение на торговлю получить не просто.

В ходе проверки были выявлены шесть нарушений. В отношении предпринимателей составлены протоколы. В дальнейшем они заплатят штраф.