Из списка запрещенных к ввозу товаров исключили БАДы и витамины

Россия исключила несколько импортных продуктов из списка санкций

Правительство России изъяло из списка запрещенных к ввозу товаров биологически активные добавки и витамины. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте федерального госоргана.

Из санкционного списка также исключили безлактозные молочные продукты и семена ряда сельскохозяйственных культур. В то же время под запрет попала живая рыба, за исключением мальков лосося и форели. Поручение подготовить список исключений было дано Минсельхозу.

Обновленный перечень запрещенных продуктов: Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное Мясо крупного рогатого скота, замороженное Свинина свежая, охлажденная или замороженная Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое Живая рыба (за исключением мальков лосося атлантического и форели Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные Молоко и молочная продукция (за исключением безлактозного молока и безлактозной молочной продукции) Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (за исключением картофеля семенного, лука-севка, кукурузы сахарной гибридной для посева, гороха для посева) Фрукты и орехи Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе Пищевые или готовые продукты (за исключением биологически активных добавок; витаминно-минеральных комплексов; вкусоароматических добавок; концентратов белков (животного и растительного происхождения) и их смесей; пищевых волокон; пищевых добавок (в том числе комплексных)



Как заявлял ранее вице-премьер Аркадий Дворкович, российский ритейл успешно справляется с поиском альтернативных поставщиков продовольствия вместо товаров, попавших под санкции. В частности, основные сети за неделю нашли замену по половине позиций.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В то же время в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле.

Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.

Стоит отметить, что Россельхознадзор выдал разрешения на импорт продуктов свыше 30 предприятиям из стран, которых не коснулись российские санкции. Так, право на ввоз продукции в РФ получили 13 предприятий из Перу, 12 - из Чили, 6 - из Бразилии и одно предприятие из Армении. При этом, еще пяти предприятий расширили список продукции, разрешенной к ввозу в Россию.