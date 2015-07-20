Как рынок морских деликатесов изменился из-за продуктового эмбарго

Как изменился рынок морепродуктов после введения продуктового эмбарго

Столичный рынок морепродуктов расширил ассортимент. После введения продуктового эмбарго на столах москвичей появились деликатесы из Крыма, Дальнего Востока и Астрахани. Увеличили поставки в Россию и азиатские страны.

Кроме того, среди главных поставщиков морепродуктов остаются Дальний Восток и Приморье. По словам специалистов, не исключено, что в ближайшее время на столичных прилавках появятся, тигровые креветки из Астрахани. Местные производители заявляют, что в этом году они смогут вырастить 15 тонн ракообразных, часть из них привезут в Москву.

Производство рыбы также наращивают в Калининграде. Начинают завоевывать столичный рынок и новые зарубежные импортеры.

По словам официального представителя Россельхознадзора Юлии Милано, увеличили поставки морепродуктов в Россию Сейшелы и Фарерские острова. Также недавно переговоры об увеличении поставок состоялись с Исландией. Кроме того, сейчас моллюсков и другие морские деликатесы в Москву крупными партиями везут из Индии, Таиланда и Китая.

Отечественные и азиатские морепродукты ничем не уступают запрещенным, однако ошибки при их выборе также не исключены.

"Что касается мидий или моллюсков - морского гребешка - если они рассыпчатые - это хорошо. Цвет у них должен быть однородный: от белого до розоватого" - рассказал в эфире телеканала "Москва 24" член Национальной гильдии шеф-поваров Роман Никовенко.

По словам эксперта, если продут слипшийся, это говорит о том, что его неоднократно замораживали и размораживали.

Кроме того, любителям морских деликатесов также приходится переплачивать за воду. Зачастую морепродукты продают с большим количеством глазури, то есть льда, хотя по госстандартам ледяной корки на рыбе не должно быть более 5 процентов от общего веса, а на креветках - не больше 7 процентов.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев моллюски, креветки и лобстеры подорожали в Москве в среднем на 15 процентов.

Например, килограмм самых мелких креветок в магазинах стоит минимум 400 рублей, а королевских - 600 рублей. Цены на тигровые креветки начинаются от 1 тысячи рублей. Мидии не получится найти дешевле 300 рублей за килограмм, а филе гребешка - 900 рублей.

По словам главного технолога сети рыбных магазинов Константина Абабкова, цены снижаться будут, однако главным фактором продолжает оставаться курс валют, потому что большая часть рыбы поступает из-за рубежа и торгуется за доллары и евро.

Но если цены и поменялись, то ассортимент - практически нет. В Москве, как и раньше, можно найти любой изысканный деликатес. Из ресторанов не исчезли даже устрицы, их вместо французских большими партиями поставляют с Камчатки и Сахалина.