Россельхознадзор обнаружил сальмонелу шашлыках одного из столичных кафе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В шашлыке из свинины одного из столичных кафе была обнаружена сальмонелла, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Зараженное мясо закупалось у поставщиков без сопроводительных документов.

Продукцию с вредоносными микроорганизмами нашли в заведении "Кафе у Джона". Там проводилась профилактическая проверка, связанная с профилактикой африканской свиной чумы. В ходе рейда сотрудники ведомства обратили внимание на то,что бар закупает мясо для шашлыка без ветеринарно-сопроводительных документов, что не позволяет установить видовую принадлежность продукта и его происхождение.

"Общество допустило в реализацию населению шашлыков, приготовленных из обезличенного мясного сырья – не имеющего маркировки, информации о производителе, дате выработки и сроке годности, что является грубейшим нарушением обязательных требований и норм, предусмотренных техническими регламентами и законодательством Российской Федерации", – отмечают представители ведомства.

В ходе проверки специалисты отдела ветеринарного надзора отобрали пробы продукции и направили их для исследований. Лабораторные тесты показали, что в шашлыке из свинины, который подают в заведении содержатся сальмонеллы.

Россельхознадзор уточнил данные о фальсификации молочной продукции

"Наличие сальмонеллы в продукции животного происхождения свидетельствует о недостаточной кулинарной обработке, неправильном хранении и нарушении элементарных правил личной гигиены", – пояснили в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что это не первый случай, когда в продукции "Кафе у Джона" обнаруживают не соответствующую требованиям качества продукцию. В 2014 году в мясе птицы проверяющие нашли превышение количества опасных микроорганизмов.

Кафе оштрафовали на 300 тысяч рублей и вынесли руководству предписание об устранении причин нарушений. В сентября инспекторы ведомства попытались провести внеплановую проверку заведения, но сотрудники заведения им помешали.

Россельхознадзор передал документы в суд, который признал все действия и требования ведомства законными.

В заведении пройдет повторная проверка для пресечения и устранения в установленном законом порядке нарушений, представляющих опасность для здоровья человека, подытожили в пресс-службе.

Напомним, с конца июля Россельхознадзор проводит проверки в магазинах сети "Ашан", регулярно сообщая о тех или иных выявленных нарушениях. Ритейлер был оштрафован более чем на 25 миллионов рублей. Указывалось, что торговая сет искусственно продлевает сроки годности продукции, сами товары хранится в неподходящих условиях. Кроме того, в мясе одного вида специалисты обнаружили примеси других.

Недавно, ведомство вновь сообщило об обнаруженных нарушениях. По данным ведомства, в подмосковных магазинах нашли продукты с бактериями группы кишечной палочки, сальмонеллы. Это стало известно после проверки мясного фарша, мяса и рыбной продукции.