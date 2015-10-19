В Россию будут ввозить сыры и мясо из Швейцарии

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

В Россию будут поставляться сыры и мясо из Швейцарии. Право ввозить на территорию России соответствующую продукцию получили восемь швейцарских компаний, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Решается вопрос о поставках мяса и сыров еще пяти швейцарских компаний.

Напомним, запрет на поставки продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии введен в России с 7 августа 2014 года. В "черный список" попали говядина, свинина, рыба, сыры, молоко, овощи и фрукты из стран, которые ввели санкции против России. Изначально, ограничения были введены сроком на год.

Запрет не стали распространять на детское питание и товары для несовершеннолетних, а также продукты, которые российские туристы самостоятельно покупают за границей.

22 июня 2015 года министры иностранных дел Евросоюза продлили санкции в отношении России сроком на полгода. Однако московские власти сумели довольно оперативно провести импортозамещение. Так, в настоящее время доля заграничного молока на прилавках магазинов не превышает 10 процентов. Схожая ситуация и по мясным продуктам.

В настоящее время Москва обеспечена отечественной молочной продукцией на 90 процентов.