Крым будет рекламировать свои вина в Москве

Крымские власти планируют провести в Москве выставку-ярмарку товаров полуострова. Крымчане готовы предложить столичному рынку вина, фрукты, овощи и кондитерские изделия. Об этом М24.ru рассказал первый вице-премьер крымского правительства Рустам Темиргалиев. Глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк не исключил того, что столица начнет более активно закупать вина, сделанные на полуострове.

"Мы планируем провести выставку-ярмарку при поддержке правительства Москвы, где поставщики и бизнесмены из Крыма и столицы познакомятся и смогут пообщаться лично", - сказал Темиргалиев. По его словам, Крыму необходима реклама брендов полуострова в России и, в частности, в Москве. "Мы можем поставлять вина наших крупнейших поставщиков - заводов "Массандра", "Новый свет", а также фрукты, овощи, кондитерские изделия", - сказал Темиргалиев.

Как пояснил М24.ru руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, ведомство совместно с Минпромторгом будет обсуждать перспективы развития торговых отношений между Москвой и Крымом. "В Крыму производят вина, фрукты, овощи. Возможно, мы будем закупать крымские вина, также рассматривается вопрос поставки в Крым продуктов питания", - сказал Немерюк. По словам чиновника, в Москве работает большой оптово-логистический комплекс, принимающий товары в том числе из-за границы. Поскольку большая часть продовольствия распределяется по всей России из Москвы, часть товаров при необходимости могут поставлять и в Крым, добавил чиновник.

К слову, ярмарок крымских товаров в Москве до сих пор не проводилось, так как столица организует только ярмарки со странами Таможенного союза - Белоруссией и Казахстаном. Украина в Таможенный союз не входит.

Экс-глава Роспотребнадзора, помощник председателя правительства РФ Геннадий Онищенко заявил М24.ru, что крымские вина не заполнят российский рынок, потому что объем их производства не очень велик. По его словам, Россия никогда не запрещала крымские вина. "Пусть везут, какие проблемы", - сказал Онищенко.

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, крымские вина исторически популярнее российских, а текущая политическая ситуация с присоединением Крыма - лучшая реклама товаров полуострова. "Грузинские вина в условиях запрета рекламировались Геннадием Онищенко и другими чиновниками. Это послужило мощным административно-рекламным рывком для грузинского вина - объемы продаж после их возвращения на рынок увеличились вдвое. А сейчас хорошее время для продвижения крымских продуктов", - сказал Дробиз.

По его словам, в ближайшее время российский бизнес начнет активно развивать крымский регион, вкладывать в него крупные инвестиции. "Не исключаю, что на полуострове распашут новые виноградинки и максимальными темпами возродят виноделие", - сказал Дробиз. По его словам, сейчас в Крыму расположено 20 тысяч га виноградников, на которых производят около 5 млн декалитров вина, в Россию же поставляется около 2 млн. "В советское время у Крыма было около 80 тысяч га виноградников, возможно, их количество удастся увеличить до прежнего уровня", - сказал он.

По словам эксперта, российский бизнесмен Михаил Штырлин, учредитель группы винодельческий компаний "Легенды Крыма", недавно купил в Крыму виноградники и вложил около 40 млн евро в строительство нового завода.

Однако в самой ближайшей перспективе винным заводам Крыма грозит падение производства, рассуждает Дробиз. "Скорее всего, Украина в ближайшее время закроет доступ для крымских вин, России придется помогать местным производителям. Кроме того, крымские вина подорожают, потому что на полуостров придут российские зарплаты и цены", - заключил он.

Аналитик потребительского сектора УК "Финам Менеджмент" Максим Клягин, в свою очередь, считает, что конкуренция на рынке вин очень существенная, особенно в низком ценовом сегменте. "Большую долю в московской рознице занимают вина от производителей европейских стран и стран Нового света", - сказал Клягин. По его словам, крымским винам потребуются серьезные инвестиции для формирования узнаваемости бренда и его продвижения.

Эксперт отметил, что в Крыму большая часть промышленности основана украинскими предпринимателями, поэтому в ближайшее время полуостров будет покупать продовольствие у них, но в дальнейшем появится альтернатива из России. "Возможно, Россия субсидирует часть затрат на логистику, поэтому товары питания из России могут появиться там в более сжатые сроки", - отметил он.

Напомним, что республика Крым считается принятой в состав России с 18 марта 2014 года - даты подписания договора между президентом России Владимиром Путиным, главой правительства Крыма Сергеем Аксеновым, спикером крымского парламента Владимиром Константиновым и главой Севастополя Алексеем Чалым.

