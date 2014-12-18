Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

18 декабря 2014, 15:37

В Подмосковье разрешили торговать алкоголем до 23 часов

продукты законы магазины продажа алкоголя

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Продажа алкоголя на территории Московской области будет разрешена с 08.00 до 23.00. Соответствующее решение было принято Мособлдумой на заседании в четверг, сообщает Агентство "Москва".

До вступления закона в силу продажа всех алкогольных напитков в Подмосковье разрешена с 11.00 до 21.00.

"Сегодня экономическая ситуация в стране и Московской области оставляет желать лучшего.Учитывая, что мы увеличиваем время продажи алкоголя, наши экономисты посчитали, что это даст областному бюджету 1,5 миллиарда рублей, которые очень нужны и нашим детям, и нашим ветеранам в этой экономической ситуации", - сказал председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы Александр Шаров.

Депутат добавил, что при принятии закона власти руководствовались не социальными пожеланиями, а пожеланиями бизнеса и пополнением бюджета. Шаров подчеркнул, что за два года в комитет по вопросам аграрной политики и потребительского рынка пришло около 150 обращений от предпринимателей и жителей Подмосковья с просьбой продлить время продажи алкогольной продукции.

Ссылки по теме

"Закон начнет действовать до Нового года, вот почему мы и вышли с этой инициативой именно в этом году. Закон вступает в силу спустя 10 дней со дня опубликования. Его сейчас опубликуют и наши торговые сети смогут захватить и новогодние праздники, когда идет основное потребление алкогольной продукции", - добавил он.

Напомним, что в настоящий момент в Москве розничная продажа алкогольной продукции разрешена с 08.00 до 23.00.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать