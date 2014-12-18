В Подмосковье разрешили торговать алкоголем до 23 часов

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Продажа алкоголя на территории Московской области будет разрешена с 08.00 до 23.00. Соответствующее решение было принято Мособлдумой на заседании в четверг, сообщает Агентство "Москва".

До вступления закона в силу продажа всех алкогольных напитков в Подмосковье разрешена с 11.00 до 21.00.

"Сегодня экономическая ситуация в стране и Московской области оставляет желать лучшего.Учитывая, что мы увеличиваем время продажи алкоголя, наши экономисты посчитали, что это даст областному бюджету 1,5 миллиарда рублей, которые очень нужны и нашим детям, и нашим ветеранам в этой экономической ситуации", - сказал председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы Александр Шаров.

Депутат добавил, что при принятии закона власти руководствовались не социальными пожеланиями, а пожеланиями бизнеса и пополнением бюджета. Шаров подчеркнул, что за два года в комитет по вопросам аграрной политики и потребительского рынка пришло около 150 обращений от предпринимателей и жителей Подмосковья с просьбой продлить время продажи алкогольной продукции.

"Закон начнет действовать до Нового года, вот почему мы и вышли с этой инициативой именно в этом году. Закон вступает в силу спустя 10 дней со дня опубликования. Его сейчас опубликуют и наши торговые сети смогут захватить и новогодние праздники, когда идет основное потребление алкогольной продукции", - добавил он.

Напомним, что в настоящий момент в Москве розничная продажа алкогольной продукции разрешена с 08.00 до 23.00.