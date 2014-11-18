Форма поиска по сайту

18 ноября 2014, 20:54

Экономика

Россия вернула Турции 11 тонн зараженного салата

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Россельхознадзор вернул Турции 11 тонн зараженного вредителем кочанного салата латук, который следовал в Московскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты нашли в салате вредный карантинный организм – западный (калифорнийский) цветочный трипс.

В пятницу Россельхознадзор сообщал, что предотвратил ввоз в Россию 14 тонн зараженного вредителем кочанного салата айсберг, который также следовал из Турции в Москву.

А в конце августа вредные организмы обнаружили специалисты Росветнадзора в листовом салате, привезенном из Болгарии. Специалисты выяснили, что в партии салата содержится все тот же западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Стоит отметить, что с 1 августа из-за обнаружения этого вредителя Россельхознадзор уже ввел запрет на ввоз овощей и фруктов из Польши.

цветочный трипс

Несмотря на свое название, цветочный трипс опасен не только для декоративных растений, но и для овощей. Жучок родом из Северной Америки, но распространился по всем континентам, причем в Россию попал только в начале 90-х годов прошлого века.

Трипс не только питается листьями и цветками растений, но и переносит опасные вирусы, такие как бронзовость томата. Уничтожить крошечное насекомое в условиях теплиц практически невозможно, а бороться с ним с помощью химикатов сложно, так как оно обладает устойчивостью к большинству пестицидов.

