Варенье из огурцов приготовили в столице

Москвичей научили готовить любимое варенье Ивана Грозного

В рамках ежегодного праздника сладостей "Московское лето. Фестиваль варенья" глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сварил варенье из огурцов, передает корреспондент m24.ru.

"Это варенье любил Иван Грозный", – отметил Немерюк, добавив, что готовит такую сладость впервые.

Напомним, с 13 по 23 августа в столице проходит фестиваль варенья. Событие развернулось на 22 городских площадках, в нем принимают участие представители не только российских регионов, но и 19 зарубежных стран. К услугам посетителей 172 торговых шале и 72 ресторана.

"Центральная фруктовая площадь", ставшая главной площадкой фестиваля расположилась на площади Революции. Здесь открыты шале торговцев из Италии, Испании, Израиля, Шотландии, Сербии и других стран. Традиционное малиновое и черничное варенье соседствует с экзотическими джемами из кактуса, вареньем из лепестков роз, зеленых томатов, оливок и грецкого ореха.

Уникальное варенье по старинным рецептам представлено в шале "Вареньевар". В мексиканском шале можно попробовать и приобрести варенье из острого перца чили, конфитюр из мексиканских роз, шоколадный напиток ацтеков, жареные какао-бобы.

Манежная площадь до 23 августа стала "Сочной набережной". Здесь открыт бассейн, стилизованный под сказочное море, в котором плавают корабли с фруктовыми парусами. Береговая линия выложена из банок варенья.

15 августа в рамках фестиваля на "Театральной площади" прошла акция "Фруктовый театр". Здесь можно было послушать музыку, обучиться некоторым приемам актерского мастерства и речи, поставить вместе с детьми интерактивный спектакль.

Посетителей фестиваля еще планируется накормить шатрлоткой весом 250 килограммов, которая будет не менее двух метров в ширину и четырех метров в длину. Москвичей также удивят фигурами их карамели от чемпионов конкурсов по кулинарному искусству.