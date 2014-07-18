Россияне стали заметно больше есть

Россияне стали заметно больше есть. Росстат впервые провел подробное обследование питания сограждан, вплоть до количества съеденных калорий.

"Качество еды напрямую зависит от платежеспособности населения. Люди в странах с низким доходом в основном питаются растительной пищей. Это может быть рис, чечевица, каши и другие злаковые продукты. Когда у людей достаток больше, то появляются деньги на покупку мяса и рыбы. То есть на продукты, которые более качественные, более белковые и более ценные по своим питательным свойствам. На самом деле результаты исследования Росстата - это очень приятная новость", - отметил в эфире радиостанции "Москва FM" врач-диетолог Алексей Добровольский.

В интервью "Российской газете" замглавы Росстата Константин Лайкам рассказал, что россияне особенно налегают на мясо и молоко, а с хлебом и картошкой перестают дружить. О количестве выпитого говорят, потупив взор и уменьшая реальную дозу. На работе большинство питаются всухомятку, а в рестораны ходят по большим праздникам.

Кроме того, потребление фруктов и ягод выросло вдвое, мяса - в полтора раза. Помимо молочных продуктов гораздо больше стали есть яйца и рыбу.

52% семей сообщили, что у них достаточно той еды, которую они хотят потреблять; 42% отметили, что еды достаточно, но не всегда той, которую они хотят; 4% заявили, что иногда испытывают недостаток еды; 1% признался, что часто не хватает. То есть в общей сложности 5% граждан недоедают.

В городах люди питаются лучше, чем в селе. Чем крупнее город, тем лучше питание. В городах-миллионниках, например, 64% респондентов сказали, что у них достаточно еды, которую хотят есть, а в селе таких всего 45%.